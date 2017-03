publié le 11/03/2017 à 12:58

Vianney est énervant. Jeune, intelligent, talentueux, solaire. Le Studio 4 de RTL est hypnotisé par sa présence. Dès le début de l'émission, Eric Dussart et Jade tentent de lui trouver des défauts, en vain. Il faudra l'intervention surprise d'Hélène Ségara pour en dénicher un. (voir video-ci dessous)



Vianney, un poète voyageur qui n'hésite pas à partir de bon matin sur les chemins à bicyclette. Mais pour relier Le Croisic à Berlin. Une force tranquille. Le slogan imaginé par Séguéla pour Mitterrand aurait pu s'appliquer à lui. Sauf que la politique, c'est pas son truc: "J'essaie de me rencarder un maximum, je subis et me délecte. Mais c' est assez triste." Et son engagement est de ne pas s'engager: "Je ne me retrouve pas dans ces gens, ce n'est pas mon monde. Je ne me retrouve dans aucun d'entre eux, vraiment." Et de poursuivre: "Et en plus je ne veux pas profiter de mon exposition médiatique pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser. J'irai voter, mais avec des convictions relatives."

Quand on lui parle télé en revanche, même si il n'en a pas encore acheté, il vote tout de suite pour Quotidien sur TMC ou Frédéric Taddei. Dès 13H30 dans On refait la télé vous saurez tout sur ses goûts en matière de télévision mais aussi de musique. L'occasion de découvrir un titre que Vianney chérit tout particulièrement dans la vidéo ci-dessous. Chanteur, musicien, compositeur et maintenant...danseur ! Il serait donc dommage de le manquer sur scène. Ça tombe bien, Vianney est tournée actuellement dans toute la France. Mais il est possible de voyager avec lui en écoutant son dernier album éponyme !





Bonne écoute de la télé sur RTL !