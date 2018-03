Dany Boon "a besoin d'être protégé de ce dont il a peur", explique Christine Haas

publié le 10/03/2018 à 12:59

Le Cancer tient une place importante dans le thème de Dany Boon. La conjonction de Jupiter, la géante du zodiaque, avec son Soleil Cancer lui donnant encore plus d’importance qu’il n’en a. Ce qu’on sait de ce signe c’est qu’il est accrocheur, parfois peu diplomate, et qu’il a besoin d’être protégé de ce dont il a peur : l’abandon, la solitude, toutes ces angoisses de l’enfance qui peuvent parfois resurgir chez l’adulte.



En outre, le Cancer est d’une sensibilité et d’une émotivité extrêmes et son essentiel c’est la famille, autant celle qui l’a élevé que celle qu’il fonde à l’âge adulte parce que c’est elle justement qui protège le mieux. En fait, partout où un Cancer se pose, il a tendance à se créer une famille et Dany Boon ne déroge pas à la règle. Ne dit-on pas que le cinéma est une grande famille ?

Très gêné par son extrême sensibilité dans son enfance, il a longtemps caché aux autres cette dimension émotive du Cancer et s’il affiche une certaine timidité, une réserve, c’est justement pour pourvoir contrôler ses émotions. Des émotions qui peuvent être dérangeantes parce qu’elles sont envahissantes et qu’il ne veut pas éprouver de nouveau ce qu’il a ressenti dans son enfance. Néanmoins, en dépit de ses efforts, l’enfant qu’il a été est toujours présent aujourd’hui, comme il l’est en chacun de nous. Mais on peut dire "heureusement" ! En effet, Dany Boon a trouvé le moyen de faire du problème sa principale force.

Parce que pour oublier ses peurs, l’enfant qu’était Dany Boon aimait également, comme tous les enfants jouer avec ses copains et inventer mille jeux (Mercure conjointe à l’ascendant) aussi, aujourd’hui quand il "joue", c’est autant l’adulte que l’enfant qui prend du plaisir. C’est une très belle compensation que la vie lui a offerte ou qu’il s’est offert à lui-même, peut-être parce que les jeux qu’il inventait quand il était enfant lui permettaient de mettre ses émotions en scène. C’est d’ailleurs une des caractéristiques principales et un des bienfaits du jeu chez l’enfant : la mise en scène de ses peurs (dont celle de la maladie pour Dany Boon), de ses fantasmes et de ses relations avec les autres.



Par ailleurs, si l’on se penche sur son ascendant Lion, il y a encore avec lui une dimension de jeu, ce signe aimant le jeu sous toutes ses formes car il adore gagner ; c’est inscrit en lui, il doit être le premier en tout ! Et soit il gagne en prenant des risques dans le monde des affaires, soit il gagne en jouant (au casino, aux cartes, etc.). Et on peut dire que grâce à son goût pour le jeu, Dany a décroché le jackpot, il a battu le casino ou gagné le grand tournoi de poker : il est celui qui a réalisé LE film qui a battu la Grande Vadrouille en nombre d’entrées. Il réalise donc l’ambition du Lion : il est le numéro un ! Il a fait le film le plus vu du cinéma français parce qu’il avait besoin de s’amuser et de jouer comme lorsqu’il était enfant et surtout de tordre le cou à ses peurs. Mais est-ce suffisant ? Il se pose sans cesse la question.