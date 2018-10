publié le 26/10/2018 à 14:57

C'est historique. Mon pays c'est l'amour, l'album posthume de Johnny Hallyday, s'est vendu à plus de 780.000 exemplaires en seulement une semaine. Dès sa sortie, le disque était disque de platine, grâce aux pré-commandes. Il s'est ensuite vendu à 300.000 exemplaires dès le premier jour.



"C'est le meilleur démarrage sur une semaine de ventes dans l'histoire de la musique en France, le dernier record étant détenu par Johnny Hallyday lui-même en 2002 avec 305.634 albums vendus", souligne Thierry Chassagne, le patron de Warner, dans un communiqué.



"Cela faisait longtemps que les fabricants de CD n'avaient pas été mis à rude épreuve pour répondre à une telle demande du public", commente de son côté Stu Bergen, directeur général des services commerciaux mondiaux de Warner Music Group.

Mon pays c'est l'amour comporte dix chansons (et un interlude instrumental) sur lesquelles la voix de Johnny se fait entendre intacte, claire, puissante, et dont les thèmes lui sont chers, comme l'amour, la mort, la rédemption ou la prison. Un album qu'il voulait taillé pour les stades, et comptait bien défendre sur scène et qui n'a donc rien de testamentaire ni de prophétique.