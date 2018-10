Johnny Hallyday : "Mon pays c'est l'amour" est disque de platine

publié le 19/10/2018 à 17:53

"Mon pays c'est l"amour", le 51e album de Johnny Hallyday est sorti. Les ventes devraient être historiques. "On lâche enfin le bébé. Nous, on vit avec depuis un an et demi avec, depuis le début de la création de cet album. Le public qui était excessivement en attente le découvre enfin", explique Thierry Chassagne, le PDG de Warner France, la maison de disques de l'artiste.



"D'ores et déjà, l'album est disque de platine avec les pré-commandes", confirme-t-il sur RTL. "C'est que du bonheur, depuis le début on sait que c'est un album exceptionnel, Johnny s'est impliqué comme jamais et enfin ses fans peuvent le découvrir et comme Johnny a toujours tout fait pour ses fans, je pense qu'il serait heureux qu'ils puissent y avoir accès aujourd'hui".

L’album est terminé depuis le 28 janvier et ne sort qu'aujourd'hui. "C'est vrai que ça a été un petit peu plus long que prévu parce que l'agenda était fait comme ça mais au final c'est très bien, je crois que tout le monde attendait cet album et surtout tout le monde est content du rendu", souligne le PDG.

Des disques fabriqués en Italie

Les disques ont été fabriqués en Italie dans une seule et même usine. "Normalement on passe sur plusieurs usines pour des quantités comme celle-là, mais là pour des raisons

de confidentialité, il a été fait dans une seule usine. C'est un album qui était très attendu, certainement l'album le plus attendu des 10 dernières années, on ne voulait pas qu'il puisse y avoir de fuites, que tout le monde puisse y avoir accès dans le même timing".



Warner a fait le choix d'éloigner la fabrication et de la faire dans un seul lieu. "Il y avait des process tout à fait spéciaux, on a l'habitude de sortir des disques d'artistes mondiaux et qui sont très protégés mais là je pense qu'on est passé à une étape supérieure.



Les palettes de disques étaient entreposées en hauteur pour ne pas que ça puisse être ouvert par des employés malveillants. Il y avait un nom de code, les gens qui travaillaient dessus ne savaient pas que c'était ça. Le nom de code c'était JPS Electra", confie Thierry Chassagne.



"Des fans de Johnny qui travaillaient dans les usines, dans les entrepôts sans savoir qu'ils travaillaient sur Johnny". Pendant les enregistrements, "Johnny était super, il s'était impliqué à fond sur cet album. Il voulait un album pour repartir sur scène, la scène c'était très important pour lui. En général, à la fin de chaque tournée il était déjà en projection sur le prochain album (...) c'est un album qui était fait pour la scène".

Une date de sortie décalée

"Originellement on devait sortir cet album devait sortir en novembre 2018, il devait y avoir une tournée derrière, ça faisait 2 ans entre les 2 albums studios, on trouvait ça parfait, lui

aussi car c'est des décisions que l'on prend ensemble bien sûr et au final c'est sorti à peu près dans le timing dans lequel dans ça devait sortir".



"À son décès on s'est dit qu'on allait le sortir plutôt au mois de juin les raisons judiciaires ont fait qu'on a été obligés de décaler", explique le PDG de Warner France. David Hallyday et Laura Smet avaient demandé un droit de regard, ils ont été déboutés.