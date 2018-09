publié le 14/09/2018 à 15:40

L'album posthume de Johnny Hallyday prend forme. Après la révélation de la pochette en noir et blanc de cet album baptisé Mon pays c'est l'amour, voici que la tracklist (la liste des chansons) de cette oeuvre hommage vient d'être dévoilée.



Au programme, peu de changement sur les titres déjà annoncés lors des enregistrements de cet album. On découvre que les 10 chansons préalablement évoquées ont toutes été conservées. Mon pays c'est l'amour comptera en tout 11 pistes, puisque l'album sera divisé en deux parties séparées par un mystérieux "Interlude" en cinquième piste.

L'album s'ouvrira sur J'en parlerai au Diable avant Mon pays c'est l'amour et Made in rock'n'roll. Les chansons Tomber encore et Je ne suis qu'un homme viendront conclure ce travail posthume, ce 51e album, très attendu par les fans du chanteur et qualifié "d'album de la survie", par Laeticia Hallyday. Un disque très rock enregistré entre Paris et la Californie et réalisé en collaboration avec Maxime Nucci (alias Yodelice) et les fidèle musiciens du Taulier.

La tracklist de "Mon pays c'est l'amour"