Johnny Hallyday : l'émotion des fans à l'écoute de "Mon pays c'est l'amour"

publié le 19/10/2018 à 16:17

Ils l'attendaient depuis de longs mois. L'album posthume de Johnny Hallyday, intitulé Mon pays c'est l'amour est disponible depuis ce vendredi 19 octobre. Et à l'occasion de cette sortie événement, plusieurs enseignes avaient exceptionnellement ouvert leurs portes dans la nuit de jeudi à vendredi.



C'est notamment le cas de la Fnac située sur les Champs-Élysées à Paris. Dès la fin d'après-midi, de nombreux fans du chanteur s'étaient massés devant le magasin pour pouvoir faire partie des premiers à tenir le CD entre leurs mains. "C'est un beau cadeau. Je ne veux surtout pas l'entendre à la radio, je veux que ce soit que pour moi", explique l'une des admiratrices du chanteur, émue. "Je me sens bien, je sais qu'il y a une partie de lui qui est là", poursuit-elle.

"C'est indescriptible ce que je ressens", ajoute un fan qui continue : "Il est là à travers son esprit, ses chansons. C'est Jean-Philippe qui est parti, Johnny il sera toujours là".

Près d'Orléans, un centre culturel Leclerc avait également bousculé ses horaires d'ouverture. Et une longue file d'attente bordait le magasin, de quoi rappeler des souvenirs à certains. "J'ai l'impression de venir à un concert", raconte Cédric. Pour Annie et Marie, il était inconcevable de ne pas faire le déplacement : "Il nous a donné cette force de nous réunir pour lui, il faut qu'on continue".



Quelques minutes plus tard, Séverine est la première à se saisir de l'album de toutes les convoitises. "Johnny c'est ma famille, je l'aime", a-t-elle lancé sans pouvoir résister au plaisir d'embrasser la pochette.