Jennifer Lopez fête ses 51 ans : d'où lui vient le surnom J.Lo ?

publié le 24/07/2020 à 14:52

Les fans de J.Lo font la fête pour ce 24 juillet 2020. La chanteuse multi-récompensée et qui avait enflammé le Super Bowl 2020 avec Shakira, a aujourd'hui 51 ans.

À cette occasion, le média américain US Weekly a publié une interview où Jennifer Lopez révèle d'où lui vient son surnom J.Lo. "C'est Heavy D qui me l'a donné. Vous vous rappelez du rappeur Heavy D [décédé en 2011] ? Il venait au studio lors de l'enregistrement de mon premier album [On the 6] et il m'appelait tout le temps Jenny Lo", démarre la chanteuse.

Elle poursuit, en rappelant qu'à l'époque où elle était en couple avec Sean “Diddy” Combs, P. Diddy, cela a également joué un rôle dans le choix de son surnom J.Lo. "Puffy et Jennifer Lo et Jenny Lo étaient dans les bacs. Ils [la presse] n’arrêtaient pas de parler de nous dans ces termes, je me suis dit : 'Je vais appeler mon album J.Lo". Et c'est ainsi que J.Lo sort en 2001, avec Love Don't Cost A Thing en premier extrait.

> Jennifer Lopez - Love Don't Cost a Thing (Official Video)