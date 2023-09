INVITÉE RTL - Hoshi raconte son harcèlement : "J'ai eu peur pour ma vie"

Dans sa nouvelle chanson Mauvais rêves, Hoshi évoque le harcèlement scolaire, l'échec scolaire, l'homophobie, la quête d'identité. Dans son album, très intime, la chanteuse raconte ses trois dernières années "en enfer". Hoshi a connu un déferlement de haine après avoir embrassé une de ses danseuses sur scène lors des Victoires de la musique 2020.

Sur les réseaux sociaux, elle a fait face à des commentaires homophobes et misogynes, ainsi qu'à des menaces de mort. La chanteuse a été inquiète lorsqu'elle a compris que ses harceleurs avaient trouvé son adresse. "J'ai déménagé. J'ai eu peur, peur pour ma vie, peur pour mes proches", a expliqué Hoshi, invitée de RTL, mardi 5 septembre.

"Ça a été dur, la justice a été lente. Je n'étais pas en sécurité", s'est souvenue la chanteuse. "On ne m'a pas protégée du tout. Je ne pouvais pas sortir toute seule dans la rue, mais il n'y avait personne dans la rue pour m'aider non plus quand je n'avais pas le choix. C'est vrai que je n'ai pas été aidée à ce niveau-là", a-t-elle détaillé.

Hoshi a également confié qu'elle avait pensé à arrêter la musique après cette vague de haine. "À un moment donné je me suis dit : 'je n'ai pas signé pour ça'.[...] J'ai failli arrêter, vraiment, et j'ai été très mal à une époque", a-t-elle conclu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info