VIDÉO - Hoshi harcelée après avoir embrassé une femme aux Victoires de la musique

publié le 25/02/2020 à 16:00

La chanteuse Hoshi n'a remporté aucun prix aux Victoires de la musique le vendredi 14 février. Mais elle a marqué les esprits en chantant son titre Amour censure. Dans cette chanson, Hoshi s'en prend à la Manif' pour tous et à toutes les manifestations possibles de l'homophobie. Ce qui lui arrive depuis plusieurs jours fait douloureusement écho aux paroles de la chanson.

À la fin de sa prestation aux Victoires de la musique, Hoshi a embrassé une jeune femme sur scène. Et depuis, elle est copieusement harcelée et insultée par des internautes homophobes sur les réseaux sociaux.

Face à cette déferlante de haine, Hoshi a choisi de ne pas se taire et a relayé les messages qu'elle a reçu sur Twitter. De nombreuses personnalités ont également pris la parole pour la soutenir et pour dire non à l'homophobie.

Voilà pour ceux qui se demandent encore si l’homophobie existe. #AmourCensure pic.twitter.com/yUGvEPGVng — Hoshi (@HoshiOfficial) February 22, 2020