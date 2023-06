Hoshi : "Des menaces de viol, de mort et j'en passe" [...] mon quotidien depuis 3 ans"

C'est un long message, un long bloc sans ponctuation, si long qu'il ne tient pas sur une seule capture d'écran. Il accompagne un tweet de la chanteuse Hoshi posté ce dimanche 11 juin dans la matinée. Elle partage ici un des nombreux messages de haine et de menace qu'elle reçoit depuis plusieurs années.

Celui-ci s'ajoute à la liste déjà longue des messages haineux reçus par la chanteuse depuis plus de trois ans. En 2020, aux Victoires de la Musique, Hoshi avait embrassé à la fin de sa prestation une des danseuses qui l'accompagnaient. Depuis, les insultes majoritairement homophobes, envoyées par des profils anonymes le plus souvent, n'ont cessé de pleuvoir.

Parmi tous les anonymes, un seul a été retrouvé et poursuivi en justice par la chanteuse. Lors du procès, qui se tenait vendredi 2 juin 2023, un jeune internaute a été condamné à huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire. Il a également dû verser à la chanteuse 5.000 euros de dommages et intérêts (source AFP). L'artiste, qui n'a pas eu le courage d'assister au procès, a cependant posté sur son compte Instagram la lettre que son avocate a lue pour elle.



Malgré le soutient que Hoshi reçoit de ses admirateurs bienveillants, la situation reste compliquée pour la chanteuse. "Je reçois tout votre amour, mais je suis obligée de me prendre toute cette haine en échange", écrit-elle sur son compte Twitter.



