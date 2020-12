Indochine, The Weeknd, AC/DC... les chansons de l'année 2020 !

publié le 25/12/2020 à 20:15

Ils vont ont trotté ou vous trottent peut-être encore dans la tête... Français ou étrangers, de nombreux tubes ont accompagné votre année 2020. Artistes confirmés, véritables surprises ou révélations inattendues, vous les avez écoutés chez vous, en voiture, ou dans la rue. En compagnie de Pascal Amiaud, directeur de la programmation musicale de RTL, et de Steven Bellery, journaliste au service culture de la station, Eric Jean-Jean revient dans une émission spéciale de Bonus Track sur les musiques marquantes de cette année.

Avec son album Centre Ville, Calogero marque son grand retour sur le devant de la scène musicale française. À l'intérieur, le chanteur de 49 ans dévoile notamment deux titres écrits avec Benjamin Biolay. Ce dernier, 20 ans après avoir été révélé au grand public, en composant avec Keren Ann un des albums d'Henri Salvador, a remporté début décembre le prix de l'album RTL de l'année, avec Grand Prix, dont est notamment tiré son tube Comment est ta peine ? S'ajoutent à cette liste non exhaustive Beau-papa, le titre émouvant signé Vianney, ou encore Nous, le titre de Julien Doré, tiré de son album Aimée.

Au registre des tubes étrangers, ce n'est pas le choix qui manque. Avec Blinding Lights, le Canadien The Weeknd a été choisi pour jouer lors du show de mi-temps du prochain Super Bowl, en 2021. Côté révélation, c'est une Suédoise, Nea, qui s'est illustrée avec son titre Some Say. Enfin, s'il y a bien un groupe mythique dont le retour était attendu en cette année 2020, c'est bien AC/DC. Avec Through the mists of time, le groupe australien formé en 1973 n'a pas fini d'impressionner...