Téléphone : les tensions qui ont perturbé l'enregistrement de l'album "Un autre monde"

publié le 16/12/2020 à 22:00

L'album Un autre monde sort en 1984. À cette époque, le groupe revient d’une grande tournée à travers l’Europe et l’Asie, pleine de succès. Mais des tensions apparaissent entre les membres du groupe. Malgré tout, Téléphone se retrouver pour l'enregistrement de ce nouvel album, qui sera leur dernier. Ils font d'abord appel au producteur de Peter Gabriel et de U2, Steve Lillywhite, mais celui-ci refuse, sentant que le groupe est sur le point d’imploser.

Téléphone se tourne alors vers Glyn Johns, un célèbre ingénieur du son britannique, qui a déjà travaillé avec des artistes comme les Beatles, les Clash, les Who ou encore les Rolling Stones. Glyn Johns accepte et décide d’isoler le groupe dans un studio d’enregistrement dans le Sussex (en campagne anglaise). C’est sa méthode de travail habituelle : couper le groupe du reste du monde. Il fait tout de même une exception pour son anniversaire, où il invite Jimmy Page, Charlie Watts, Eric Capton, Jeff Beck et Peter Townshend. La crème du rock...

L’album Un autre monde sera enregistré en à peine 4 semaines. Un album plus mélodique, moins rock que le précédent, Dur Limite. Poussé par le single éponyme et le tube New York avec toi, le disque atteindra les 400.000 exemplaires vendus la première année et permettra au groupe de remporter sa seule Victoire de la Musique, pour le meilleur album rock de l’année, à l’occasion de la première cérémonie, organisée en 1985.

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- Un autre monde, Téléphone

- Don't Give Up, Peter Gabriel & Kate Bush

- Winter Wonderland, Tony Bennette & Lady Gaga

Focus : The Weeknd

Journal de la musique

Invité : Julien Barret, les meilleures punchlines du rap