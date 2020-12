Benjamin Biolay remporte le prix de l'Album RTL de l'année 2020

publié le 07/12/2020 à 09:00

L'opération avait été lancée, ici même, début novembre. Douze albums qui ont marqué 2020 étaient en lice pour remporter le 15ème Prix de l'Album RTL de l'année. Cinq étaient en finale depuis deux semaines. Les cinquante auditeurs membres du jury ont fait leur choix : l'album RTL 2020 est Grand Prix de Benjamin Biolay.

Avec son dixième album, Benjamin Biolay a touché le cœur de nos auditeurs. Notre jury loue - citons en vrac - une "réinvention", des "orchestrations à la fois modernes et rétros", "des textes profonds", "une voix chaude", un "concept fort" autour de la Formule 1. Beaucoup ont été cueillis en écoutant un album vers lequel ils ne seraient pas allés naturellement. "J’étais très surpris, très heureux, très flatté", démarre Benjamin Biolay, qui poursuit : "C'est symbolique, parce que RTL, c'est la première radio que j'ai faite. J'ai toujours été invité. J'ai toujours eu la chance d'être programmé". Il conclut : "C'est une vraie récompense (...) cela me procure beaucoup de satisfaction".

Au-delà de ce prix de l'Album RTL de l'année, Grand Prix est un album-clé pour Benjamin Biolay : c'est un disque plus intime, enregistré en groupe resserré et porté par Comment est ta peine ?, premier véritable tube pour Benjamin Biolay, un titre qui l'a fait connaître à un nouveau public, plus jeune. Grand Prix a déjà séduit 70.000 acheteurs.

> Benjamin Biolay - Comment est ta peine ? (Clip Officiel)

Hasard du calendrier, Grand Prix sera réédité le 11 décembre prochain avec plusieurs inédits : cinq nouveaux titres. L'un d'eux est un duo - chanté à l'unisson - avec Juliette Armanet et baptisé Rue Saint-Louis en l'île. Il y est question de chansons.