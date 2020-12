U2 : le pays africain qui a inspiré l'album "The Joshua Tree"

publié le 15/12/2020 à 22:00

Lorsque sort The Joshua Tree, en 1987, le groupe irlandais U2 est déjà célèbre. Leurs précédents albums comme War ou The Unforgettable Fire ont été de réels succès. Bono et son groupe font même partie des artistes invités, par Bob Geldof, à se produire au Live Aid, le concert caritatif de juillet 1985. Leur prestation avait été très remarquée. Le chanteur du groupe avait notamment extirpé une fan de la foule, pour danser avec elle.

Pour ce 5e album, U2 décide d’explorer le thème de l’Amérique, un pays que le groupe admire, mais qu’il n’hésite pas également à dénoncer. À l'époque, Bono est déjà très engagé dans l’humanitaire. Il va alors s'inspirer d’un voyage réalisé en Ethiopie, fait avec sa femme, en 1985 après le Live Aid, pour écrire The Joshua Tree. Ce voyage en Afrique l'a profondément bouleversé. Il réalise là-bas le contraste entre sa vie de rock star et l’extrême pauvreté régnant dans le pays.



C’est la raison pour laquelle le thème du désert est aussi très présent. Ce n’est pas un hasard si la pochette de l’album représente une photo du Joshua Tree Park, un parc national dans le désert des Mojaves, dans le sud de la Californie. Là-bas s'y trouve un arbre, appelé Joshua Tree, qui ne pousse que dans ce coin désertique. L’arbre photographié par Antony Corbin pour la pochette de l’album est par la suite devenu un lieu de pèlerinage pour les fans du groupe. Il est malheureusement tombé en 2000.

Aujourd'hui, l'album est considéré comme le chef d’œuvre de U2. De Where the streets have no name à I still haven't found what i'm looking for, en passant par le mythique tube With or Without you, Éric Jean-Jean revient, dans Bonus Track, sur l'histoire des 11 titres de cet album légendaire.

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- J'en rêve encore, Gérard De Palmas

- Just an illusion, Imagination

- La fille du Père Noël, Jacques Dutronc

Focus : Album The Joshua Tree de U2

Journal de la musique

Invitée : Valérie Alamo nous parle de Daniel Balavoine