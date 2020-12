Bruce Springsteen : "Born to run", le tube qui a sauvé la carrière du chanteur

publié le 14/12/2020 à 22:00

Sortie en 1975 et extrait de l’album du même nom, Born to run était un enjeu crucial pour Bruce Springsteen et son groupe E. Street Band. Les deux précédents disques du chanteur américain n’avaient pas marché, et ce 3e album fait office d'ultimatum pour son label, prêt à le virer en cas de nouvel échec.

Bruce Springsteen, sous pression, veut faire de Born to run le plus grand disque de rock de tous les temps. Il passe 6 mois à peaufiner le morceau, durant le printemps et l’été 1974.

Il essaie plusieurs versions, avec un chœur féminin ou encore des cordes plus présentes que sur la version finale. Il mixe également des sons de tramway et de Formule 1. La voix de Bruce n’est pas trop mise en avant : il souhaite donner l’idée d’avoir l’air de se battre pour se faire entendre d’un monde qui se fiche de lui.

Les paroles aussi vont connaître plusieurs versions avant d’arriver à cet hymne. L'Américain fait appel aux images classiques du rock’n’roll : toute la mythologie de la route à la Kerouac, les voitures, les femmes… Mais Bruce Springsteen y injecte une nouvelle fraîcheur et spontanéité. Born to run, "né pour courir", pour fuir, raconte en quelque sorte son histoire : gamin du New Jersey, face à New York, issu de la classe ouvrière qu’on n’écoute pas. Il rêve de prendre la route vers une terre promise dont il ignore tout, afin de se sentir libre. Il revendique le droit de rêver et de ne pas se résigner.

Dans le texte, il fait référence à une certaine Wendy, probablement inspirée de la grande affiche au-dessus de son lit, dans sa maison de Long Branch, dans le New Jersey : une affiche de Peter Pan emmenant justement Wendy par la fenêtre. Quoiqu'il en soit, cette chanson, ainsi que l'album entier, rencontrent un immense succès et font du jeune rocker du New Jersey, celui que l’on surnommera plus tard, Le Boss. En octobre dernier, la star américaine annonçait par ailleurs la sortie de son nouvel album, Letter to you...

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- Born to run, Bruce Springsteen

- I don't like mondays, The Boomtown Rats

- Do they now it's Christmas, Band Aid

Focus : Jane Birkin

Journal de la musique



Classements de la semaine