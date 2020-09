VIDÉO - Angleterre : un perroquet fait le buzz en chantant "If I Were A Boy" de Beyoncé

publié le 03/09/2020 à 20:53

Chico, c'est le nom de ce perroquet, devenu une star sur les réseaux sociaux. Et pour cause, l'animal peut reprendre des titres de chanteuses pop, telles que Beyoncé, Lady Gaga ou encore Katy Perry.

Âgé de 9 ans, le désormais célèbre perroquet vit dans une réserve naturelle à Lincolnshire, près de Boston au Royaume-Uni. Et si les visiteurs se pressent pour rendre visite à Chico, ce n'est pas pour son plumage vert mais pour ses reprises de la chanson If I Were A Boy, de Beyoncé. L'oiseau talentueux pourrait également interpréter les tubes Poker Face de Lady Gaga ou encore Firework de Katy Perry, d'après le Daily Mail.

Un talent de chanteur qui ne cesse d'impressionner Steve Nichols, le directeur du parc naturel, pourtant habitué aux perroquets : "J’ai travaillé plus de 25 ans avec ces oiseaux incroyables et ils continuent de m’émerveiller", a-t-il confié à la presse britannique.