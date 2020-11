publié le 23/11/2020 à 22:00

Il y a des concerts qui marquent une vie. Le Live Aid du 13 juillet 1985, au stade de Wembley, en est l'un d'eux. Afin de lever des fonds contre la famine en Ethiopie, deux énormes concerts, l'un à Londres, l'autre à Philadelphie, sont organisés. Au total, ce sont plus de 70 groupes ou artistes qui sont invités. L'événement est retransmis à la télévision dans 150 pays et réunit plus de deux milliards de téléspectateurs. À Londres, les stars s'enchaînent : Elton John, Paul McCartney, Dire Straits... Puis vient le tour de Queen.

Lorsque Freddy Mercury arrive l'après-midi avant le concert à Wembley, le médecin qui l'ausculte lui déconseille de chanter. En cause, une infection à la gorge qui risque de s’aggraver. Évidemment, Mercury passe outre ses conseils. À 18h44 précisément, le groupe monte sur scène après que le duo comique, Mel Smith et Griff Rhy Jones, déguisés en policiers, ait annoncé leur arrivée avec ces mots : "Sa majesté… Queen".

Pour assurer un tel show, les artistes doivent se plier à un cahier des charges millimétré : parmi elle, un volume sonore égale pour chaque set, et un temps imparti de 20 minutes maximum. Mais l'ingénieur du son du groupe britannique va réussir à faire sauter les limiteurs installés pour que Queen puisse jouer et chanter beaucoup plus fort que les autres groupes.

Une communion totale avec le public

Le show est légendaire. Les titres s'enchaînent et le groupe approche de la fin de leur prestation. Reste alors à jouer deux tubes mythiques, qui font encore aujourd'hui la renommée de Queen. Le premier : We Will Rock You. Le groupe souhaitait depuis longtemps trouver un hymne fédérateur, autour duquel pourrait se rassembler le public. Brian May compose la chanson en partant de cette idée : un titre simple, qui peut être facilement repris. Une chanson presque a Cappella, en dehors d’un solo de guitare et du fameux rythme composé par deux frappements de pieds et un claquement de mains. Dans le public, l'effet est immédiat...

La chanson est souvent associée à We are the Champions, elles sont les deux premières chansons de l’album News of the world, sorti en 1977. Le groupe a pris l’habitude de les interpréter à la suite, pour conclure leurs concerts. Ce fut le cas au Live Aid. Juste après We Will Rock You, Queen lance sa dernière chanson : We are the Champions...

Il est 19h02 lorsque Freddie Mercury s’installe au piano et chante les premières mesures. La communion entre le groupe et son public est alors à son comble. Le stade entier lève les bras et chante en chœur l’hymne rassembleur. Là encore, l'idée de cette chanson était d'inclure une participation du public. Le texte salue la victoire de Queen sur ses détracteurs et en particulier la presse britannique. Même si le groupe s’en défendra en disant qu’il s’agit d’un "nous" collectif. Ce soir-là à Wembley, ils étaient les champions du monde, ne laissant que des miettes aux autres groupes et à David Bowie qui joua derrière eux. "Queen fut indéniablement le meilleur groupe de la journée", témoignera Bob Geldof, l'organisateur.

