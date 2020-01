publié le 13/01/2020 à 11:49

Ariana Grande fera son grand retour aux Grammy Awards, le 26 janvier prochain [27 au matin pour la France]. La star internationale aux multiples récompenses réalisera en effet une performance sur la scène du Beverly Hilton. Elle l'a annoncé via ses réseaux sociaux, le 11 janvier dans la soirée avec un message simple, mais efficace pour ses fans "On se voir le 26 #Grammys".

L'an passé, Ariana Grande avait boycotté la cérémonie après "un désaccord avec les producteurs des Grammys sur les chansons qu'elle comptait interpréter", comme l'explique le média américain Variety. Une source proche d'Ariana Grande a révélé au média CNN qu'elle aurait pu faire le show aux Grammy Awards 2019, à condition que les producteurs aient pu choisir le deuxième titre qu'elle aurait chanté.

Pour ces Grammy Awards 2020, Ariana Grande est nommée dans 7 catégories dont l'Album de l'année pour Thank U, Next, et Meilleure prestation en solo pour 7 Rings.