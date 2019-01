VIDÉO - Ariana Grande chante sa mélodie du bonheur bling-bling avec "7 Rings"

publié le 18/01/2019 à 11:10

C'est une chanson qui a enchanté les amateurs de comédies musicales depuis la sortie de La Mélodie du bonheur, en 1965. "Raindrops on roses / And whiskers on kittens / Bright copper kettles and warm woolen mittens / Brown paper packages tied up with strings / These are a few of my favorite things", enchaînait Julie Andrew sur une chanson fondamentalement optimiste et légère.



Ariana Grande a clairement été inspirée par cette chanson puisqu'elle en a repris l'esprit et les notes dans les couplets de sa dernière chanson, 7 Rings, dont le clip a été publié le 18 janvier 2019 sur YouTube. Ce clip a déjà été vu plusieurs millions de fois en quelques heures et chacun attend de voir si Ariana Grande arrivera à battre le record de son Thank You Next.

Si Julie Andrews chantait des éléments simples de la vie qui lui apportait du bonheur, Ariana Grande a clairement transformé les paroles pour y apporter un touche bling-bling qui colle avec l’esthétique de ce clip rose bonbon. "Yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles / Girls with tattoos who like getting in trouble / Lashes and diamonds, ATM machines / Buy myself all of my favorite things", chante-t-elle. Une ode aux diamants, au champagne et à l'argent, bien éloignée des moustaches de chaton et des moufles de laine de la Mélodie du bonheur.

> My Favorite Things - Julie Andrews