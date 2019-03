Ariana Grande : itinéraire de la nouvelle reine de la pop

publié le 01/03/2019 à 16:46

Dimanche 10 février à Los Angeles. Ce soir-là, se tient LA cérémonie de l'année : les Grammy Awards. Dua Lipa, Lady Gaga, Katy Perry, les plus grandes stars sont rassemblées. Mais l'une d'entre elles manque à l'appel.



La chanteuse est en froid avec l'organisateur du show et ne viendra donc pas récupérer sa récompense pour le meilleur album pop de l'année. Car à 25 ans, Ariana Grande est un phénomène dans l'univers de la pop." C'est la super star de la chanson américaine !", dit d'elle le journaliste Jean-Luc Geneste. L'une des artistes issues des programmes télé pour adolescents et qui a réussi à élargir son public au monde entier.

Ariana Grande voit le jour le 23 juin 1993 à Boca Raton, au nord de Miami, entre plages de sable blanc, villas de luxe et marinas. Ariana Grande-Butera est la fille unique de Joan Grande, directrice d'une société d'alarmes et d'Edward Butera, graphiste. Ses parents sont d'origine italienne, c'est une famille de la middle-class américaine. Aymeric Parthonnaud, journaliste musique à RTL, précise qu"Ariana a eu une enfance heureuse avec des parents qui l'encadrent."

Dès son plus jeune âge, la petite Ariana montre un intérêt prononcé pour la musique. Son entourage se rend très vite compte qu'elle a une sacrée voix, sa mère la pousse à passer des castings, elle l'accompagne partout.

Programmée pour le succès

Après quelques castings, à 8 ans, elle est choisie pour interpréter le rôle phare dans une petite adaptation de la comédie musicale Annie, chez elle, en Floride. Mais ce n'est que quelques années plus tard que tout va basculer. "Ses parents divorcent, elle déménage alors à New York, et c'est une toute autre vie qui s'offre à elle en 2003", indique Hinde Mebarkia, journaliste à Voici.



Nouvelle vie et nouveau défi. La jeune adolescente n'a qu'un objectif : débuter sa carrière à Broadway. Elle enchaîne les castings et se fait remarquer par les producteurs de la série Victorious. Elle devient une star qui plaît aux ados, à l'image des Miley Cyrus, de Selena Gomez. Mais ce qu'elle souhaite désormais, c'est chanter.

Le 30 août 2013 sort son premier album Yours Truly. Très bien accueilli par la critique, ultra dansant, il marche bien. Très vite, ses performances rappellent celles de Mariah Carey. On la compare souvent à la diva.



En deux ans, elle enchaîne, avec deux nouveaux albums. Son single, Problem, la fait exploser sur la scène internationale. A 23 ans, Ariana Grande bat déjà des records. Ses trois albums sont numéro 1. Elle maîtrise aussi bien les studios que les live.

Une star dans la tourmente

Lorsque sa tournée européenne passe par Manchester le 22 mai 2017, la jeune femme est au sommet. Son concert se passe à merveille, mais à la fin du concert , une bombe explose, à la sortie de ses fans en dehors de la salle. Un attentat. Le bilan est lourd. 22 morts et des centaines de blessés parmi les spectateurs.



Ce soir là, son monde s'écroule. C'est un choc. Ariana Grande interrompt sa tournée. Puis se rend au chevet des blessés, 13 jours plus tard. Elle remonte pourtant sur scène et organise un concert en hommage aux victimes où l'émotion est à son comble.

Un traumatisme

Les nuages vont continuer à s'accumuler au-dessus de la popstar. Depuis 2016, elle fréquente le rappeur Mac Miller. Ensemble, ils enregistrent un titre dans lequel ils se déclarent leur amour. Mais en mai 2018 , elle le quitte car il est en proie à de récurrents problèmes d'addiction.





Quatre mois après, Mac Miller meurt d'une overdose. Ariana Grande est désignée comme responsable sur les réseaux sociaux. Elle disparaît alors complètement de la scène médiatique pour se protéger, pour mieux renaître quelques mois plus tard, avec un titre surprise dévoilé en novembre dans lequel elle parle de ses ex.

C'est la renaissance d'une femme forte qu'elle va bientôt partager avec ses millions de fans. Ariana Grande s'apprête à débuter une tournée mondiale qui passera par la France avec deux dates parisiennes, l'été prochain.