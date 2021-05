Découvrez l'histoire cachée derrière la création du titre "Killing me softly with his song" et sa reprise par Gilbert Montagné.

publié le 28/05/2021 à 08:33

Killing me softly with his song, cette chanson est très connue, mais la voix qui chante là l’est un peu moins. La chanteuse s’appelle Lori Liebermann, et c’est elle la toute première interprète de ce morceau, sur un disque sorti en juillet 1972. La version qu’en a fait Roberta Flack, 6 mois plus tard est devenue un tube planétaire, qui a complètement écrasé l’original.

Après avoir assisté à un concert de l’artiste Don McLean qui l’avait bouleversée, Lori Lieberman avait raconté sa soirée à ses auteurs-compositeurs en disant : il m’a tué à petit feu avec une de ses chansons. Killing me softly with his song, voilà comment est né ce titre. Et c’est précisément cette petite histoire cachée derrière la création du titre qui est racontée dans le texte de l’adaptation française.

Un texte signé Eddy Marnay, chanté dans un français impeccable par Lori Liebermann elle-même, puis très vite repris par Gilbert Montagné. On est en 1973 et Killing me Softly with his song devient Elle chantait ma vie en musique, interprété par Gilbert Montagné. Ça fait partie de ces face B collector de certains 45 Tours des années 70.