Alain Souchon a 77 ans : quand l'artiste chante en italien "Allo Mamma bobo"

publié le 27/05/2021 à 09:07

C’est aujourd’hui l’anniversaire d’un trésor national : Alain Souchon a 77 ans ce 27 mai, on lui souhaite une belle journée d’anniversaire, et on va fêter ça avec une version rare d’une de ses chansons les plus connues. La chanson en question est née après une chute à ski. Une petite plaque de neige s’était décrochée et Alain avait été emporté, alors qu’il skiait avec son frère.

Une fois en bas de la piste, plus de peur que de mal et son frère lui a raconté qu’au moment de la chute il avait crié "Maman". Alain Souchon avait 27 ans à l’époque, ça l’avait donc fait sourire et il s’était alors demandé si toute la vie on appelait sa mère dans les moments de frayeur. Et parce que c’est Souchon il a trouvé les mots pour le dire et en a fait une chanson, voilà comment est née Allo maman bobo, sur le mal-être et la fragilité assumée, dernier volet de la trilogie entamée avec J’ai 10 ans et J’suis Bidon. Alain Souchon avait enregistré Bidon en anglais, et puisque dans ce texte-là il s’adressait à la Mamma : il a enregistré Allo Mamma bobo, la version italienne.

Allo Mamma bobo, la version italienne, par Souchon lui-même. Elle est restée inédite pendant des années, on ne l’a découverte qu’en 1994. Alain Souchon va retrouver les concerts et le public dans 2 semaines. Avant que sa tournée soit interrompue par la fermeture des salles, il apparaissait chaque soir sur scène en chantant Allo maman bobo seul avec sa guitare, on a hâte qu’il recommence.