La version collector de la chanson "Oh Pretty Woman" par Dick Rivers

publié le 26/05/2021 à 11:25

Oh Pretty Woman, écrit et composé en 1964 par Roy Orbison, soit 26 ans avant le film, on le rappelle pour les plus jeunes : cette chanson n’a pas été écrite pour Julia Roberts… C’est Claudette, la femme de Roy Orbison qui a inspiré ce morceau. Il était au travail, elle a passé une tête pour lui dire qu’elle partait faire du shopping, Roy Orbison et son co-auteur ont commencé à lancer des phrases au sujet de cette belle femme, "Pretty Woman", l’imaginant marchant dans la rue…

Les premières phrases de la chanson sont nées comme ça… Ce titre avait déjà 15 ans lorsqu’en 1979, en pleine période disco, un chanteur français, un des pionniers du rock en France, un peu perdu à l’époque, s’est essayé au disco en enregistrant à Londres une version assez hallucinante du standard de Roy Orbison. Ce n’est pas Johnny, ni Eddy, c’est Dick Rivers… Cette version collector de la chanson Oh Pretty Woman par Dick Rivers qui n’a pas souvent visité le genre disco aurait pu rendre jaloux Claude François qui n’était déjà plus là au moment de la sortie en 1979... On trouve ce morceau sur l’album De Luxe de Dick Rivers…