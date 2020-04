publié le 30/04/2020 à 17:29

"L'idée de cette chanson m'est venue au piano il y a 15 jours". Gilbert Montagné s'est lancé lui aussi dans une chanson inédite pour accompagner les soignants et les Français pendant la pandémie du coronavirus. "La mélodie m'est arrivée par miracle. Dès que j'ai eu la mélodie, je me suis dis qu'elle était fédératrice, raconte le chanteur au micro de RTL. Je veux mettre en avant les soignants, les anonymes, je ne voulais pas de people, (...) pour vous dire je ne voulais même pas la chanter. Pour moi, l'important c'est eux, les soignants, infirmiers, docteurs..."

Le chanteur fait la place belle aux voix des dizaines de soignants volontaires qui se sont aussi filmés pour les besoins du clip. "Je leur ai demandé de s'enregistrer d'où qu'ils soient avec leurs téléphones. Y'a des gens de la Réunion, du Mans, de Paris... Evidemment, ce ne sont pas des chanteurs professionnels. Il n'y a pas eu de casting. C'était une affaire de passion. J'ai envoyé la mélodie à Didier Barbelivien et il nous a fait ce texte".

Toutes les recettes liées à la vente et l'exploitation de cette chanson viendra aider le système de santé publique a garanti l'artiste. "Par acte notarié, les droits seront reversés via la Sacem à deux fondations (Fondation des Hôpitaux de France et des Hôpitaux de Paris). C'est ma petite contribution, notre petite contribution. (...) Je fais le vœu qu'après le confinement on augmente les salaires de ces anonymes, des soignants", a conclu Gilbert Montagné.

> Si vous nous aidez. Les droits seront reversés à la Fondation Hôpitaux Paris-Hôpitaux de France.