Quand Sophia Loren interprétait "There is a Star".

publié le 19/05/2021 à 12:12

Pour fêter la réouverture des salles de cinéma, on va écouter chanter une actrice, une star, qui était encore à l’affiche d’un film l’année dernière… À la fin des années 60, le parolier Boris Bergman avait 25 ans, il n’avait pas encore entamé sa formidable collaboration avec Alain Bashung mais il avait déjà écrit le tube Rain And Tears pour les Aphrodite’s Child, et le producteur de cinéma italien Carlo Ponti lui a téléphoné pour lui demander de venir à Rome pour écrire les textes en anglais de deux chansons, sur la musique du film La femme du prêtre de Dino Risi…

À l’affiche de ce film : Marcello Mastroianni, et Sophia Loren qui pour le rôle, devait chanter… Boris Bergman a écrit les paroles dans l’avion. Il a retrouvé Sophia Loren en studio avec 70 musiciens pour enregistrer les deux morceaux. L’un des deux s’appelle There Is A Star, le texte évoque les paradis artificiels, mais Bergman avait caché le sens des paroles à l’époque.

Sophia Loren a enregistré beaucoup de 45 Tours dans les années 50, 60 et 70, on les a oubliés aujourd’hui, mais Sophia Loren avait aussi du charme lorsqu’elle chantait…