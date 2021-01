publié le 25/01/2021 à 08:30

Le 25 janvier 1956, il y a donc 65 ans jour pour jour, Georges Brassens entrait en studio au théâtre de l’Apollo à Paris, pour une séance unique dans sa carrière : l’enregistrement de 3 de ses chansons, en espagnol. Au programme : La pata de Juana (La cane de Jeanne), El Testamento (Le testament), et La mala reputacion (La mauvaise réputation).

Les disques de Brassens se vendaient à prix d’or en Espagne, au sein de la communauté française, voilà pourquoi le chanteur s’était laissé convaincre. C’est notre pépite du jour : Georges Brassens chante La mauvaise réputation en espagnol.

Pour traduire ses textes en espagnol, Georges Brassens avait fait appel à son ami provençal Pierre Pascal, professeur de lettres et interprète à ses heures. Ses traductions, au départ destinées au guitariste Paco Ibáñez, font référence encore aujourd’hui, plus que celles de Ramón Chao, le père de Manu. Et le traducteur Pierre Pascal, on l’entend dans cet enregistrement interrompre Brassens pour qu’il prononce bien, rare trace de Georges Brassens au travail.

Brassens ne parlait pas espagnol, il chantait donc en phonétique, de façon très appliquée. Il a fallu attendre la sortie de l’Intégrale Brassens en 1991, 10 ans après sa mort, pour découvrir ces enregistrements en espagnol.