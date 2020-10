Georges Brassens : pour quel film sa chanson "Les copains d'abord" fut écrite ?

publié le 22/10/2020 à 22:08

La chanson "Les copains d'abord", sortie en 1964, marque l'ouverture du 10è album de Georges Brassens. Un titre qui donne par ailleurs son nom à l'album. Dedans, il compare l’amitié à un navire insubmersible, avec de nombreuses métaphores marines. Parmi elles, la devise "Fluctuat nec mergitur", qui signifie "Il est battu par les flots mais ne sombre pas". La devise de la capitale Parisienne, mais pour Brassens, c’est aussi une forte définition de l’amitié.

Plus qu'un véritable hymne à l'amitié, le titre "Les copains d'abord" est écrit pour un film, sorti un an après, en 1965 : "Les copains", réalisé par Yves Robert, grand ami de Brassens. L’histoire raconte 7 vieux copains, rois du canular, qui décident de passer leurs vacances ensemble et de semer la pagaille dans deux paisibles petites villes d’Auvergne.

Yves Robert avait demandé au chanteur de lui écrire, pour la bande originale, une chanson sur le thème de l'amitié. Pour Brassens, l'exercice s'avéra peu habituel, lui qui n'aimait pas trop écrire des chansons sur des thèmes imposés. L’enregistrement nécessitera plusieurs prises. Brassens aura beaucoup de mal à poser sa voix. Lors du mixage, à la demande du réalisateur, la chanson sera même légèrement accélérée pour lui donner un peu plus de swing.

Les copains, un film d'Yves Robert

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- Georges Brassens, "Les copains d’abord"

- Serge Gainsbourg & Catherine Deneuve, "Dieu est un fumeur de havane"

- Madness, "One step beyond"



Focus : Trip Hop

Invité : Jean-Marie Potiez nous parle du groupe ABBA