Jimi Hendrix reprend "All Along the Watchtower" de Bob Dylan

publié le 21/01/2021 à 09:29

All Along the Watchtower est un morceau assez sombre de 1967, qu’on trouve sur John Wesley Harding, le 8ème album studio de Bob Dylan. Dylan l’a écrit dans sa ferme à la campagne près de Woodstock.

Il se remettait d’un sale accident de moto. Il était resté enfermé plusieurs mois avec sa famille, il était jeune papa, pour passer le temps il lisait l’ancien-testament, et cette convalescence était vite devenue un cauchemar : Bob Dylan a raconté dans son autobiographie : "Le bruit des bottes de ses fans qui marchaient sur le toit de la maison en pleine nuit… des tapeurs, des tordus qui venaient en pèlerinage a-t-il écrit. Le monde était absurde, tout allait de travers". Il y a tout ça dans ce titre All Along the Watchtower (Le long du mirador). La chanson, sortie en 45 Tours, était passée totalement inaperçue.

Mais, un certain Jimi Hendrix est entré en scène. Il y a pile 53 ans, c’était un 21 janvier : le 21 janvier 1968, Jimi Hendrix poussait la porte des studios Olympic au sud de Londres pour y enregistrer dans la journée sa reprise de ce titre de Bob Dylan. C’est lui qui en a fait un classique. Sa reprise a été beaucoup plus diffusée que la version originale de Dylan. On la trouve sur l’album Electric Ladyland. Et c’est un des morceaux que Bob Dylan de son côté, et Jimi Hendrix du sien ont le plus joués sur scène.