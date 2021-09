Gainsbourg : son étonnante réaction lors de sa rencontre avec Juliette Gréco

Jour J revient sur la vie de Serge Gainsbourg qui naviguait entre la poésie et parfois aussi les séquences de caniveau. Il était un génie de la musique, de la chanson et un homme à femmes. "Évidement il était un homme à femmes. Il l'a raconté 2.000 fois en long en large et en travers, en chansons, en interviews, en confidences sur l'oreiller", explique Bertrand Dicale, journaliste et auteur spécialiste des chansons françaises.

"Toute sa vie, il va être cet immense séducteur, parce qu'il a ce défi incroyable de sa laideur", ajoute Bertrand Dicale. Serge Gainsbourg va garder cette même timidité, cette façon de se tenir voûté et ses tremblements nerveux lorsqu'il est sur scène ou qu'il rencontre quelqu'un.

"Juliette Gréco le raconte. La première fois qu'il vient la voir pour lui proposer des chansons, elle lui offre un whisky. Il a les mains tellement moites et il tremble tellement que le verre fini par terre", ajoute le journaliste. Juliette Gréco propose alors un autre verre à Gainsbourg qu'il refuse en marmonnant. "Il sait que le verre retombera, donc ce n'est pas la peine", précise Bertrand Dicale.

Une homme d'une galanterie exceptionnelle

Cependant, il faut reconnaître que Gainsbourg a séduit "les plus belles femmes" comme Brigitte Bardot, "officiellement la femme la plus belle du monde à cette époque", mais "il [Gainsbourg, ndlr] dira aussi que ce n'est pas que la beauté qui le fascine". "C'est vrai qu'un certain nombre de ses compagnes sont extrêmement belles, mais ce sont des personnalités extraordinaires : Jane Birkin, Lise Levinsky, Brigitte Bardot... ", raconte Bertrand Dicale. "Et chose qu'on n'imagine pas beaucoup, c'est que Gainsbourg est d'une gentillesse, d'une courtoisie, d'une galanterie exceptionnelles, mais notre mémoire retient autre chose", conclut-il.

