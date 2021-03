publié le 02/03/2021 à 19:45

Jacky, ancien attaché de presse de Serge Gainsbourg de 1973 à 1981, est revenu sur son travail et sur son amitié avec le chanteur, décédé il y a trente ans jour pour jour, à l'âge de 62 ans. "J'étais tout le temps impressionné, car il se renouvelait sans arrêt et à tous les niveaux", se rappelle l'animateur de l'émission Jacky lave plus propre diffusée sur IDF1, encore nostalgique d'un "super charisme" et d'un patron "très professionnel".

Serge Gainsbourg, un artiste "très exigeant" et à la fois "extrêmement chaleureux", confie Jacky, tout en rappelant que le célèbre interprète de Sea, sex and sun avait ses démons. Dans les années 80, Gainsbourg sombre dans "tous les excès" et devient Gainsbarre. En cause : de nombreux scandales, sa dépression et ses problèmes d'alcoolisme. Des démons qui ne l'auront pas empêché de devenir un professionnel reconnu et de connaître un immense succès puisque plus de 6 millions d'albums s'écouleront.

"Il était très professionnel et ponctuel, contrairement aux apparences, et il m'a beaucoup appris dans ce métier", souligne l'ancien attaché de presse de Gainsbourg. "Il était toujours dans le contrôle" mais "d'une générosité incroyable", rappelle l'animateur, encore "profondément marqué" par l'interprète de La Javanaise.