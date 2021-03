publié le 24/03/2021 à 08:55

ll y a 50 ans, le 24 mars 1971, sortait ce disque : Histoire de Melody Nelson, album signé Gainsbourg, avec l’arrangeur Jean-Claude Vannier… 28 minutes de musique, une seule histoire, poésie rock et raffinée, mariage époustouflant de la pop et du classique, tout ça a fait : un objet non identifié boudé au départ par le public, puis un album qui est absolument culte aujourd’hui. Y compris la pochette sur laquelle Jane Birkin, qui ne porte qu’un jean, serre son singe en peluche contre sa poitrine pour cacher son début de grossesse... Elle attendait Charlotte.

On sait aujourd’hui que Serge Gainsbourg a eu du mal à écrire les paroles de l’album, il y a travaillé jusqu’à la dernière minute. Il avait exploré plusieurs pistes, il avait même envisagé à un moment donné de faire évoluer son personnage de Melody Nelson telles les héroïnes Martine ou Becassine : on aurait retrouvé Melody au zoo, aux sports d’hiver, dans l’espace, etc... Cette piste n’a jamais abouti. Mais il reste un enregistrement de cette phase de travail, une maquette d’une minute sur laquelle Serge Gainsbourg avait gravé une ébauche de ce qu’aurait pu être une des aventures de Melody, intitulée Melody lit Babar, l’éléphant vert… Ce document de travail est resté inédit pendant 40 ans, on le trouve dans les bonus de la réédition 2011 du disque Histoire de Melody Nelson, qui a donc 50 ans aujourd’hui…