publié le 27/09/2020 à 06:27

Quand une grande dame de la chanson française rend hommage à l'une de ses homologues. Ce samedi 26 septembre, Catherine Ringer était présente sur le plateau de l'émission On est en direct sur France 2, pour saluer la mémoire de Juliette Gréco en reprenant la chanson que lui avait écrit Guy Béard, Il n'y a plus d'après.

Accompagné de Pascal Descamps, son pianiste, la chanteuse du groupe Les Rita Mitsouko, a revisité le quartier favori de Paris de Juliette Gréco, Saint-Germain-des-Prés. "J'avais envie de chanter cette chanson qui est tellement agréable et légère" a expliqué Catherine Ringer à Laurent Ruquier.

Véritable icône de la chanson française, Juliette Gréco s'est éteinte mercredi 23 septembre à l'âge de 93 ans. L'interprète de Jolie Môme et de La Javanaise aura, durant plus de 70 ans de carrière, collaboré avec les plus grands noms comme Charles Aznavour ou encore Serge Gainsbourg.

.@catherineringer rend hommage à la grande Juliette Gréco pour un joli moment dans #OnEstEnDirect. pic.twitter.com/u6j8aJSdYB — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) September 26, 2020