Françoise Hardy : découvrez la version originale de "Comment te dire adieu"

Comment te dire adieu est un bijou pop de novembre 1968 et un succès immédiat. Françoise Hardy a un flair impressionnant lorsqu’elle écoute une musique. Le jour où son éditeur lui a proposé la version instrumentale de cette mélodie qui venait de New York et qui avait pour titre It hurts to say goodbye, elle était persuadée que ça pouvait marcher.

Elle a demandé à Serge Gainsbourg de mettre des mots sur cette musique. Brigitte Bardot venait de le quitter, il a donc signé un texte bourré d'ex dédié à "BB", et il s’est dit que le message passerait par la voix de Françoise Hardy. Voilà comment est née la chanson Comment te dire adieu.

Mais avant la version instrumentale qui a séduit Françoise Hardy et sur laquelle Gainsbourg a bossé, It Hurts to say Goodbye fut une chanson, enregistrée par Margareth Whiting, une interprète et actrice américaine. Sur un tempo beaucoup plus lent, dans un style mielleux à souhait et langoureux, donc très éloigné du morceau qu’on connaît.

It Hurts to say Goodbye par la chanteuse américaine Margareth Whiting, c’est la toute première version de ce qui est devenu Comment te dire Adieu. Françoise Hardy et Gainsbourg en ont fait un morceau qui a eu beaucoup plus de succès que cette version originale. À la fin des années 60, Françoise Hardy a fait le tour de l’Europe avec son adaptation.