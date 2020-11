Quand Dolly Parton s'emparait de "Blowin’ in the Wind" de Bob Dylan

publié le 04/11/2020 à 13:44

C’est le moment ou jamais de s’intéresser au jumelage de deux pans de la culture américaine : d’une part la musique country, et d’autre part Bob Dylan… On ne soupçonne pas, vu de France, le poids de la musique country et sa place dans la culture américaine. On en a souvent une vision caricaturale, c’est plus riche qu’on ne croit, et parmi les intouchables de ce style musical, devenue une icône aux Etats-Unis, il y a Dolly Parton et ses plus de 100 millions de disques vendus.

Elle a commencé à chanter à l’âge de 11 ans sous Eisenhower pour s’échapper de son enfance misérable au milieu de ses 11 frères et sœurs dans les montagnes du Tennessee. Elle s’est vite sentie à l’étroit dans le milieu country, assez fermé de Nashville. En 1969 par exemple, elle est allée faire un tour dans le répertoire de Bob Dylan, qui incarnait à l’époque une autre jeunesse américaine : poétique, intello, citadine… Et Dolly Parton s’est emparée de la chanson Blowin’ in the Wind, devenue sous Kennedy la plus célèbre des "Protest Songs".



Dylan a confié un jour avoir écrit ce morceau en 10 minutes, il était dans un café à New York. Pour ce qui est de Dolly Parton, elle est à elle seule l’auteure de 3.000 chansons, elle chante encore après plus 60 ans d’activité, elle est une incarnation du rêve américain…