Vanessa Paradis : comment est né "Tandem" écrit par Serge Gainsbourg

publié le 13/05/2020 à 06:25

Nous sommes en mai 1990. Vanessa Paradis s’apprête à sortir son deuxième album, Variation sur le même t’aime. Et le single qui précède ce disque, c’est Tandem ! À presque 18 ans, la jeune femme est attendue au tournant après le colossal succès de Joe le Taxi.

Pour crédibiliser cette performance que certaines mauvaises langues trouvent douteuse, on fait appel à Renaud et Alain Souchon pour travailler sur ce disque mais la jeune chanteuse rencontre par hasard Serge Gainsbourg qui va lui demander d’en écrire l’intégralité. Franck Langolff reste à la composition.

Ça y est, l’équipe est en place. C’est pas un tandem, mais un trio ! Alors apparemment, ça n’a pas été un long fleuve tranquille. Mais l’admiration et le respect sont partagés et Vanessa Paradis a l’audace de sa jeunesse : elle n’hésite pas à recadrer le maître chez lui rue de Verneuil lorsqu’une formule ou une phrase lui paraissent trop faciles.

L’exigence est réciproque. Le résultat donne un album qui rayonne encore aujourd’hui avec les jeux de mots de Gainsbourg, et ses affirmations justes. Tout ça transforme l’image de Vanessa Paradis. Terminé le sweat-shirt difforme pour adolescente timide et bonjour la sensualité d’une jeune femme qui s’affirme.

La mue de Vanessa Paradis

Le titre s’écoule à 150.000 exemplaires, il n’a pas réellement le succès escompté peut-être parce que le virage est trop abrupt pour le public. Pour porter ce tandem à l’écran, c’est Jean-Baptiste Mondino qui réalise le clip. Il a déjà à son actif le Cargo d’Axel Bauer, Un autre monde de Téléphone, Russians de Sting… C’est une signature forte en 1990 et qui le sera encore longtemps… Ce tandem est électrique, sensuel, en noir et blanc et il est aujourd’hui mythique.

