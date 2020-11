Quand Barbra Streisand chantait "Life on Mars" de David Bowie

publié le 04/11/2020 à 12:13

En ce jour de vote aux États-Unis, nous vous emmenons faire un tour dans l’album le plus oublié et le plus oubliable de l’immense interprète américaine Barbra Streisand… Cet album a pour titre Butterfly, il est sorti en 1974, la pochette est particulièrement moche : on voit une mouche sur une plaquette de beurre, "butter-fly"…

Après avoir reçu un Oscar pour la chanson du film Nos plus belles années, la chanteuse est entrée en studio à Los Angeles, dirigée par son petit ami de l’époque, qui était coiffeur et pas du tout producteur de disque, certainement pour lui faire plaisir et pour enregistrer des reprises de chansons pop rock, r’n’b et même reggae puisqu’elle chante du Bob Marley !

Au rayon rock : Barbra Streisand avait décidé de reprendre du David Bowie. Une chanson emblématique devenue un tube un an plus tôt, et surtout un des titres les plus lyriques du répertoire de Bowie : le morceau Life on Mars…

"Y’a-t-il de la vie sur Mars ?" s’interroge Barbra Streisand. C’est collector. En 1976, deux ans après l’enregistrement de cette version, un journaliste du magazine Playboy avait demandé à David Bowie ce qu’il pensait de cette reprise, Bowie avait répondu en 2 mots : "Awful and atrocious" (affreux et atroce)… Et il y a quelques années Barbra Streisand avait confié à la télé américaine qu’elle se souvenait vaguement avoir enregistré cet album Butterfly…