Julien Clerc adopte "Élisa" de Serge Gainsbourg

publié le 21/10/2020 à 11:31

En décembre 1990, Julien Clerc est en concert au Zénith de Paris, il y enregistre son album live Amours secrètes, Passion publique… Concert au cours duquel Julien Clerc rendait hommage à Serge Gainsbourg, c’était trois mois avant sa disparition. On l’oublie mais Gainsbourg a écrit 4 textes sur des musiques de Julien Clerc entre 1980 et 1984, à une époque où Julien Clerc était fâché avec son parolier Étienne Roda-Gil.

Ce n’est pas une collaboration inoubliable, après coup, Gainsbourg avait d’ailleurs été franc en disant à Julien Clerc : "Je ne t’ai pas donné ce que j’avais de mieux, mais toi non plus !" Il n’empêche que Julien Clerc admirait Gainsbourg, et que ce soir de décembre 90, il se mit au piano sur scène pour chanter Élisa.

Julien Clerc s’approprie ce classique de Gainsbourg, ça passe comme si c’était une de ses chansons… Il avait enregistré Élisa en studio, mais ce live a notre préférence. Pour l’anecdote : Élisa vient du cinéma. C’était le prénom du personnage joué par Macha Méril dans le film L’Horizon de Jacques Rouffio. La musique était signée Gainsbourg et Michel Colombier, et c’est sur l’instrumental Élisa que Gainsbourg avait écrit des paroles pour donner naissance à la chanson. Paroles qu’il avait d’ailleurs modifiées, c’est la seconde version qui est la plus connue, celle qu’on entend…