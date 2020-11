Quand Marie Laforêt chantait "Mon amour, mon ami" pour la dernière fois en public

publié le 02/11/2020 à 09:30

Marie Laforêt, la chanteuse et comédienne nous quittait il y a un an, jour pour jour. Elle avait eu le temps de travailler avec l’un de ses fans pour réunir l’intégrale de ses enregistrements dans un coffret 18 CD sorti en mars dernier : 377 chansons, des raretés, des versions étrangères, et un document jamais dévoilé jusqu’ici : l’enregistrement de son dernier récital, en 2005, sur la scène du théâtre des Bouffes Parisiens.

Marie Laforêt, poussée, motivée et produite par son ami Laurent Ruquier, retrouvait le public après 33 ans d’absence, et après avoir pris en horreur les flonflons de la gloire. Son brin de folie, son charme fou, son amour du folklore, le métissage des musiques qu’elle a pratiqué en pionnière, il y a tout dans ce Live, y compris, et c’est aussi un grand bonheur, quelques succès incontournables : Mon amour, Mon ami, tube de 1967 qu’elle rechantait donc 38 ans après.

"Je n’ai pas une voix, j’ai un timbre", disait Marie Laforêt, minimisant son talent. Son timbre était encore très beau et envoûtant lors de ce dernier récital, en 2005. On retrouve cet enregistrement inédit dans l’Intégrale, le disque et tous les autres disques sont aussi disponibles en streaming.

Dans le livret de l’Intégrale, Marie Laforêt laisse entendre que cette chanson Mon amour, mon ami renvoie à son enfance douloureuse et évoque sa complicité à l’époque avec son cousin Michel. Puisqu’on parle famille, découvrez cette phrase de Marie Laforêt, une femme qui avait beaucoup humour, elle disait : "Je suis la fille légitime de Sheila et de Barbara".