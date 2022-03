Eurovision 2022 : le quatuor "Alvan et Ahez" représentera la France avec le titre "Fulenn"

On connaît désormais le représentant de la France à l'Eurovision en mai prochain. Il s'agira du groupe "Alvan et Ahez". Ce choix est le résultat d'une soirée spéciale "Eurovision France - C'est vous qui décidez", sur France 2. Particularité de cette sélection, la décision a été prise à 50% par un jury de professionnels et de stars de la chanson et à 50% par le public.

Le seul quatuor de la compétition de samedi soir est parvenu à hisser haut les couleurs de la Bretagne. L'histoire du groupe est assez particulière : Alexis vient de la scène électro alors que ses trois compères viennent du chant traditionnel breton. Un mélange des deux styles a été fait et le résultat est assez déroutant.

Pour ce groupe, l'Eurovision porte de belles valeurs, notamment pour la communauté LGBT. Ils ont d'ailleurs été touchés par les participations, mais surtout les performances de Bilal Hassani et Conchita Wurst.

Avec Fulenn, le groupe veut mettre en avant une image moderne de la France, mais surtout de la Bretagne. "Chanter en breton, c’est un symbole fort dont nous sommes fiers. On espère parler également aux autres langues et cultures de France", confient-ils à l'Eurovision Quotidien. "Fulenn" signifie d'ailleurs à la fois "étincelle" et "jolie fille" en breton.