Eurovision Junior 2021 : l'Arménie remporte le concours, la France troisième

Et le vainqueur est ... l'Arménie ! Le pays a remporté dimanche 19 décembre à Paris le concours de l'Eurovision junior, version enfant du télécrochet, avec la chanteuse Maléna, 14 ans, et sa chanson Qami Qami.

Dix-neuf pays s'affrontaient pour cette 19e édition, dans une compétition réservée aux chanteurs de 9 à 14 ans. Elle était organisée pour la première fois en France, après la victoire en 2020 de Valentina, avec le titre J'imagine.

Maléna a devancé les candidats de la Pologne, Sara James, 13 ans, et sa chanson "Somebody", et de la France, le jeune Enzo, 13 ans également, et sa chanson Tic Tac.

La victoire de la représentante arménienne a été acquise grâce au vote du public en ligne, qui a réuni plus de 4,3 millions d'internautes de près de 200 pays, selon les organisateurs.

À l'issue de la première phase des votes des jurys nationaux, c'est le candidat français qui avait viré en tête, suivi de la Pologne et de l'Arménie.