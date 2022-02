Guerre en Ukraine : la Russie exclue de l'Eurovision 2022

La finale de l'Eurovision qui va se tenir bientôt à Turin fera sans la Russie. L'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), l'organisation qui encadre la compétition, a annoncé dans un communiqué le 25 février 2022, qu'il n'y aura pas de candidat russe cette année.

"À la lumière de la crise sans précédent qui se déroule en Ukraine, inclure la Russie dans la compétition ne pourrait que couvrir de disgrâce l'Eurovision", indique l'organisation. "Avant de prendre cette décision, l'Union Européenne de Radio-Télévision a consulté largement ses membres. L'Union Européenne de Radio-Télévision est une organisation apolitique. Nous nous dédions à la protection des valeurs de cette compétition : les échanges internationaux, se comprendre les uns les autres, rassembler les publics, célébrer la diversité et unir l'Europe sur scène".

La finale de l’Eurovision 2022 se déroulera le 14 mai à Turin. L’Ukraine avait demandé plus tôt à ce que les télévisions russes Channel One et VDTRK soient exclues de l’Union européenne de radiotélévision (UER), à la tête de laquelle se trouve en ce moment la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte.