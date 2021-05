Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People [UEFA EURO 2020 Song] (Official Video)

publié le 14/05/2021 à 12:32

L'Euro 2020 a désormais son hymne. We Are The People par Martin Garrix, la star néerlandaise des platines qui a convié pour l'occasion Bono et The Edge de U2. Le résultat ? Une musique qui peut vous donner des frissons, dévoilée ce 14 mai.

Dans le clip de We Are The People, Bono, The Edge et Martin Garrix laissent place à des fans de football de toutes les générations. Sur le terrain, en famille, entre amis, dans la rue, chacun et chacune exprime sa passion pour le ballon rond sur les rythmes entraînants de Martin Garrix et la voix si puissante de Bono. "Créer la musique de l'un des plus grands événements sportifs du monde avec Bono et The Edge a été une expérience incroyable", a expliqué Martin Garrix dans le communiqué de l'UEFA.

L'UEFA Euro 2020 se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021 dans 11 villes dont Rome, Londres, Munich et Budapest. C'est la première fois dans l'histoire de la compétition que l'on compte 11 villes hôtes. Les demi-finales et la finale se dérouleront au stade de Wembley à Londres.