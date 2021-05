publié le 14/05/2021 à 11:21

Il fêtera ses 81 ans le mois prochain. Sir Tom Jones est de retour au rayon disques. Le chanteur gallois vient de publier Surrounded By Time, une nouvelle collection de reprises.



Tom Jones n'avait rien enregistré depuis six ans. Ce 41ème album rompt la plus longue pause discographique de sa carrière. Un hiatus à la suite de son épouse Linda Jones. "J'ai mis du temps à refaire un disque, car ma femme est décédée il y a 5 ans et je n'avais pas le cœur quoi que ce soit. Il a fallu attendre 2019. Mon fils m'a dit : 'Tu devrais refaire un disque'. Et je me suis souvenu des derniers mots de Linda : 'Ne disparais pas avec moi'", explique Tom Jones. "Je lui ai promis de tenir bon et je l'ai fait pour elle. Je me suis souvenu de deux chansons : I'm growing old que j'aime depuis les années 70 et Mother Earth. J'ai commencé à écouter des morceaux qui ont construit ma vie et ça c'est fait ainsi", poursuit-il.

L'album est assez étonnant, tout sauf paresseux. Tom Jones a pioché plusieurs raretés dans la bande-son de sa vie et prouve qu'il est toujours un passeur et un grand interprète. Outre le décès de Linda avec qui il est resté marié 59 ans, un petit pépin de santé a bousculé Tom Jones à l'été 2018. "Ce n'était qu'une infection urinaire, mais j'ai quand même dû aller dans une clinique à Londres pour recevoir un traitement antibiotique", confie le chanteur. "Je ne suis qu'une version âgée de moi jeune. J'ai les mêmes valeurs. Mais oui, nous sommes tous cernés par le temps (...) quoiqu'on fasse on ne peut pas combattre le temps, il faut juste en profiter le plus possible".

> Tom Jones - I'm Growing Old (Live from Real World Studios)