Ella Fitzgerald et Louis Armstrong chantent "Dream a little dream of me"

"Dream a little dream of me" par le duo Ella Fitzgerald et Louis Armstrong

On va rendre hommage à un géant de la musique disparu il y a 50 ans, au début du mois de juillet 1971. Le gospel, le blues, et bien sûr le jazz moderne dont il fut un pionnier, il était compositeur trompettiste et chanteur : il s’agit de l’américain Louis Armstrong.

Parmi les merveilles qu’il nous a laissées, il y a ses duos avec Ella Fitzgerald. Leurs albums enregistrés ensemble sont fantastiques. On ne va pas se priver du plaisir d’en écouter un extrait. En 1950, ils s’étaient retrouvés tous les 2 en studio à New York pour graver sur vinyle leur version du classique Dream a little dream of me, une chanson d’amour née dans les années 30. C’est notre pépite du jour : Ella et Louis chantent Dream a little dream of me.

On n’est pas loin de la perfection, c’est merveilleux. Ils l’avaient enregistré chacun de leur côté avant de la chanter ensemble. Ella Fitzgerald et Louis Armstrong en duo… La légende raconte que ce tube increvable, au départ face B d’un 45 Tours, a été écrit en 10 minutes pendant une pause au cours d’un concert.