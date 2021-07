Michel Delpech chante "J’t’aime bien Lili" de Philippe Chatel

Le 23 juillet prochain sortira Photos Souvenirs, un album qui pour la première fois regroupera 11 reprises chantées par Michel Delpech. Dans les années 90, Michel Delpech avait signé un contrat avec les éditions Atlas pour participer à une collection d’albums hommages. Il avait ainsi enregistré des chansons de Gainsbourg, Berger, Sheller, Jonasz, Souchon, et il avait aussi chanté le titre de Philippe Chatel J’t’aime bien Lili.

Les arrangements de la version enregistrée en 1996 n’étaient pas fameux, ils ont donc été réinventés, rejoués par des musiciens, en gardant bien sûr la belle voix du chanteur. C’est le premier extrait de l’album Photos Souvenirs et c’est notre pépite du jour : Michel Delpech chante J’t’aime bien Lili.

J't'aime bien Lili, premier succès de Philippe Chatel de 1977, interprété par Michel Delpech. Cette version figurera donc dans l’album Photos Souvenirs qui sortira le 23 juillet. Parmi les autres reprises à découvrir dans ce disque : Quelque chose de Tennessee, Fais-moi une place, Cœur Grenadine ou encore Un homme heureux. Michel Delpech disait : "Même si on n’écoute pas les chansons, on a besoin de les entendre."