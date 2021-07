Il y a un mois, on écoutait ici même une version de la chanson J’ai oublié de vivre de Johnny Hallyday par Julio Iglesias, et on s’était dit que ça lui allait très bien ! Je vous propose de vérifier si l’inverse est vrai.

Il y a pile 20 ans, Johnny Hallyday s’était rendu dans le studio d’enregistrement d’Eric Serra, le compositeur attitré de Luc Besson. Car c’est ce dernier qui a eu l’idée de faire chanter du Julio Iglesias à Johnny Hallyday. En 2001, Luc Besson était en effet le producteur de la comédie familiale 15 Août, l’histoire de 3 femmes qui, sans prévenir laissent leurs enfants à leurs maris pour aller s’éclater entre elles. La chanson de Julio Iglesias Vous les femmes s’imposait pour la bande originale et, surprise, Johnny Hallyday avait accepté de l’interpréter, il le fait formidablement.

C’est notre pépite du jour : Johnny Hallyday chante Vous les femmes de Julio Iglesias. Johnny Hallyday ne roucoule pas comme Julio Iglesias, il emmène la chanson ailleurs, il en fait presque un blues, preuve supplémentaire de son talent d’interprète. Ce single ovni et collector était sorti en 2001.