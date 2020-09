publié le 02/09/2020 à 07:30

La voix d’Ella Fitzgerald, c’est comme une gaieté, comme un sourire, un supplément d’âme, un indéfinissable charme… Fin mai 1969, Ella Fitzgerald qui a déjà 35 ans de carrière est en studio à Hollywood, elle doit encore un album à sa maison de disques, le label Reprise créé par Frank Sinatra et Dean Martin, et donc pour solder son contrat, elle enregistre un disque de 12 reprises, essentiellement des chansons des années 60. Et dans le lot, Ella interprète la chanson d’un long métrage français qui 2 ans plus tôt a décroché l’Oscar du meilleur film étranger : le célèbre morceau du compositeur Francis Lai, musique du film Un homme et une femme de Claude Lelouch. Ella Fitzgerald est accompagnée par un orchestre de 30 musiciens, elle chante A Man and a Woman.



Ella Fitzgerald et ses presque 3 octaves dans la voix. On retrouve la chanson dans son album de reprises sorti en 1970, Things Ain’t What They Used To Be, titre emprunté à Duke Ellington... Les fameux "dabadabada" improvisés par Nicole Croisille lors de l’enregistrement parce qu’il n’y avait pas assez de paroles dans le texte, n’existent plus, Ella Fitzgerald emporte la chanson ailleurs dans une toute autre couleur. "Une des plus belles récompenses" disait le compositeur Francis Lai à propos de cette reprise.