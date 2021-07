Line Renaud : découvrez la version originale de son succès "Le chien dans la vitrine"

On va saluer l’artiste du jour : Line Renaud a 93 ans ce 2 juillet. On lui souhaite une belle journée d’anniversaire. Parmi les grands succès de la chanteuse, il y a "Le chien dans la vitrine", standard de 1953, avec les aboiements faits par Roger Carel à l’époque en studio.

Cette chanson rejoint notre catégorie "Rendons à César ce qui lui appartient", car "Le chien dans la vitrine" est en réalité un morceau américain : "How much is that Doggie in the window", morceau né en 1952 aux États-Unis. L’interprète d’origine s’appelait Patti Page, chanteuse américaine star des années 50. C’est notre pépite du jour : avant Line Renaud, Patti Page chantait "That Doggie in the window".

Le chien américain est plus timide. C’est la version originale de la chanson "Le chien dans la vitrine par Patti Page". Et pour la petite histoire, Line Renaud et son mari Loulou Gasté (qui a signé l’adaptation) n’ont même pas été les premiers à l’importer en Europe. C’est une chanteuse suédoise, Alice Babs, qui dès janvier 1953 chantait "Valpen i Fonstret". Le modèle suédois montrait les crocs, il n'y a pas un chien qui aboie de la même façon selon les versions.