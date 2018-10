publié le 10/10/2018 à 11:29

Performances époustouflantes, stars internationales, strass et paillettes étaient au rendez-vous de ces American Music Awards (AMAs) 2018, mardi 9 octobre. Comme chaque édition, la cérémonie récompensait les artistes ayant marqué l'année. Et lors de cette soirée, c'est Taylor Swift qui a triomphé, n'en déplaise à Drake, qu'elle détrône quasiment dans chacune des catégories où ils étaient nommés tous les deux.



Avec 23 récompenses, l'interprète de Shake it off devient l'artiste féminine la plus décorée de l'histoire des American Music Awards, battant au passage le record de l'ancienne détentrice, qui n'est autre que Whitney Houston. Sacrée artiste de l'année, Taylor Swift rafle également l'Award de la meilleure tournée, de l'artiste pop/rock et de l'album pop/rock de l'année.

"Je vois toujours chaque album comme des chapitres de ma vie. Je suis tellement heureuse que vous ayez aimé celui-ci ! Mais pour être vraiment honnête, je suis encore plus excitée à propos du prochain chapitre", a lancé l'artiste venue récupérer son prix pour Reputation, élu album de l'année 2018.

Les hommages à Aretha Franklin et XXXTentacion

Autre moment marquant de la soirée, l'émouvant hommage à Aretha Franklin, disparue le 16 août dernier. Sur scène, devant la photo de la Reine de la soul, la chanteuse Gladys Knight - qui avait déjà chanté lors des funérailles de la star - a interprété le célèbre Amazing Grace. Une performance qui a ému aux larmes la petite-fille d'Aretha Franklin, présente dans le public de la cérémonie.



Et les American Music Awards furent une soirée décidément émouvante. Particulièrement lorsque la famille du rappeur XXXTentacion, tué dans une fusillade en juin dernier, est montée du scène. Le jeune artiste a en effet été récompensé à titre posthume pour 17, élu meilleur album Soul et R&B de l'année.



C'est sa mère, Cleopatra Bernard, qui est venue chercher le prix, forcément très émue. "Je suis si stressée. Je suis honorée d'accepter ce prix au nom de mon fils. Je voudrais remercier les AMAs, ses fans et tous ceux qui ont rendu cela possible", a-t-elle déclaré sur scène, aux bord des larmes.