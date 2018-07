Grammy Awards : Bruno Mars, Ed Sheeran... Toutes les principales récompenses

publié le 29/01/2018 à 05:47

Le chanteur américain Bruno Mars a reçu dans la nuit du dimanche au lundi 29 janvier le prix de l'album de l'année pour 24K Magic lors de la cérémonie des Grammy Awards, raflant trois des quatre trophées majeurs de la soirée. C'est la première fois que l'artiste né à Hawaï décroche la récompense reine aux Grammys pour l'un de ses albums, même s'il avait été crédité l'an dernier pour la victoire de la chanteuse britannique Adele, pour laquelle il a co-écrit le titre All I Ask sur son disque 25.

Le showman de 32 ans au style flamboyant, héritier de la funk des années 70 a aussi récolté le Grammy du Meilleur enregistrement et de la Chanson de l'année pour son titre That's What I Like.



Du côté des découvertes, la jeune Canadienne Alessia Cara a remporté de Grammy de la Révélation de l'année. "Je fais semblant de remporter les Grammys depuis que j'étais enfant, sous la douche", a-t-elle déclaré à l'annonce de sa victoire.

Deux Grammys ont par ailleurs été décernés à titre posthume : le trophée de Meilleur album parlé est revenu à Carrie Fisher, décédée en décembre 2016 à 60 ans, pour son livre audio d'anecdotes sur la saga Star Wars, Princess Diarist. La récompense de Meilleure performance rock a été décernée à Leonard Cohen, mort en novembre 2016 à 82 ans, pour sa chanson-titre You Want it Darker, sortie trois semaines avant sa mort.

La liste des principales récompenses

Enregistrement de l'année :



Redbone - Childish Gambino

Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

The Story Of O.J. - Jay-Z

HUMBLE. - Kendrick Lamar

>> 24K Magic - Bruno Mars



Album de l'année :

Awaken, My Love! - Childish Gambino

4:44 - Jay-Z

DAMN. - Kendrick Lamar

Melodrama - Lorde

>> 24K Magic - Bruno Mars



Chanson de l'année :

Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

4:44 - Jay-Z

Issues - Julia Michaels

1-800-273-8255 - Logic Featuring Alessia Cara & Khalid

>> That’s What I Like - Bruno Mars



Révélation de l'année :

>> Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA



Meilleure performance pop solo :

>> Shape Of You - Ed Sheeran

Love So Soft - Kelly Clarkson

Praying - Kesha

Million Reasons - Lady Gaga

What About Us - P!nk



Meilleure performance pop en groupe :

Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay

Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

Thunder - Imagine Dragons

>> Feel It Still - Portugal. The Man

Stay - Zedd & Alessia Cara



Meilleur album pop vocal :

Kaleidoscope EP - Coldplay

Lust For Life - Lana Del Rey

Evolve - Imagine Dragons

Rainbow - Kesha

Joanne - Lady Gaga

>> ÷ (Divide) - Ed Sheeran



Meilleure performance rock :

>> You Want It Darker - Leonard Cohen

The Promise - Chris Cornell

Run - Foo Fighters

No Good - Kaleo

Go To War - Nothing More



Meilleure performance rap :



Bounce Back - Big Sean

Bodak Yellow - Cardi B

4:44 - Jay-Z

>> HUMBLE. - Kendrick Lamar

Bad And Boujee - Migos Featuring Lil Uzi Vert